Благовещенск, 20 марта, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Сообщения о якобы «перестуках» в заваленной горной породой шахте «Пионер» в Амурской области, где остались заблокированы 13 горняков, не соответствуют действительности. Об этом 20 марта заявил глава амурского МЧС Игорь Смирнов.

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«Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», ― подчеркнул министр, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства региона.

Он добавил, что спасательные работы идут уже вторые сутки, их продолжат до полного завершения спасательной операции.

На месте ЧС работает губернатор региона Василий Орлов. Он отметил, что обстановка на руднике сложная, но есть чёткий план аварийно-спасательных работ. На месте трудятся спасатели из Нерюнгри, из Приморского, Хабаровского краев, активно помогает в работах Кузбасс, сообщил глава региона.

«Сегодня прибудет спецборт Ил-76, который привезёт ещё группу спасателей из Новокузнецка. Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт. Специалистов такого уровня на Дальнем Востоке практически нет, поэтому для нас помощь Кузбасса важна», ― сообщил Орлов.

Он также сообщил, что на руднике дежурят врачи, все службы региона находятся в полной готовности.

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Как сообщало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Пионер» на золотодобывающем прииске в Зейском округе произошло 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек.

На руднике идут спасательные работы, которые осложняются поступлением воды. Задействованы около 200 спасателей. На территории Амурской области в связи с происшествием ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Орлов взял ситуацию под личный контроль.

Президент России Владимир Путин утром 19 марта получил доклады о ситуации на руднике «Пионер» и поручил принять меры по спасению шахтёров.

Орлов 20 марта сообщил, что связь с горняками, которые находятся в шахте на глубине около 120 метров, по-прежнему отсутствует, поэтому по рекомендации специалистов из Кузбасса приняли решение пробурить скважину на месте обвала породы. Губернатор пояснил, что даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи.

Буровую установку доставили из Благовещенска, а необходимые детали привезли с Покровского рудника. Специалисты уже приступили к работам, они планируют забуриться на глубину 265 метров.

Спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов, откачали около 500 кубометров воды и пульпы. По словам главы региона, в Новокузнецке подготовлены к отправке три мощных насоса для лучшей откачки воды.