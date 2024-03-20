Москва, 20 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Корпорации Google и Apple действительно имеют техническую возможность отключить все свои смартфоны в России, однако это нанесёт серьёзный репутационный ущерб. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Maurizio Pesce Смартфон

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — указал он.

По мнению Кузьменко, компании не пойдут на такой шаг, поскольку это может спровоцировать огромный репутационный ущерб и многомиллионные риски в их сторону. Кроме того, он отметил, что на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, к тому же в Россию приезжает много иностранцев, в связи с чем встаёт вопрос о том, как «отделить их от местных жителей».

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft и компания Amazon с 20 марта приостановит доступ к своим облачным продуктам на территории России в связи с антироссийскими санкциями со стороны Европейского союза. В сентябре 2023 года Microsoft прекратила продлевать лицензии на свою продукцию российским компаниям.