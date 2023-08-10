Вашингтон, 10 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Компания Microsoft разослал клиентам предупреждение, что с 30 сентября прекратит продлевать лицензии на свою продукцию российским компаниям.

Silas Stein/Global Look Press

«Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России», — сообщила техподдержка компании.

В IT-корпорации подчеркнули, что не будут аннулировать лицензии, но, начиная с 30 сентября, их перестанут продлевать после завершения срока действия.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Microsoft прекратила обслуживать по гарантии игровые консоли Xbox пользователей, проживающих в России. Владельцам приставок рекомендовали обращаться в магазины, где их купили. В том же месяце корпорация разослала не попавшим под санкции пользователям в России письма с предложением продлить лицензии.

Заместитель главы МИД Михаил Галузин 10 августа назвал Microsoft компанией, которая действует против интересов России Он отметил, что в корпорации помогают Украине в кибератаках на объекты российской критической инфраструктуры.