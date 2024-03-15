Москва, 15 марта, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft и компания Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России, сообщила 15 марта вице-президент по инвестициям российской компании Softline Елена Волотовская в своём Telegram-канале.

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«В связи с санкциями ЕС, компания (Microsoft — прим. ред.) планируется 20 марта прекратить подписки на определённое программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) для организаций, зарегистрированных в России. Причём соответствующие уведомления получили некоторые клиенты не только Microsoft, но и Amazon», — написала она.

Как предупредили в российской компании, в связи с закрытием доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon, а также Google.

«Сейчас тем российским компаниям, которые до сих пор пользуются услугами этих компаний, важно в оперативном порядке сосредоточиться на минимизации всех рисков и последствий. Потому что для некоторых из них ситуация может обернуться катастрофой, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Microsoft разослала клиентам предупреждение, что с 30 сентября 2023 года прекратит продлевать лицензии на свою продукцию российским компаниям.

В апреле 2023 года Microsoft прекратила обслуживать по гарантии игровые консоли Xbox пользователей, проживающих в России. Владельцам приставок рекомендовали обращаться в магазины, где их купили. В том же месяце корпорация разослала не попавшим под санкции пользователям в России письма с предложением продлить лицензии.

Заместитель главы МИД Михаил Галузин 10 августа назвал Microsoft компанией, которая действует против интересов России. Он отметил, что в корпорации помогают Украине в кибератаках на объекты российской критической инфраструктуры.