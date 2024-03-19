Варшава, 20 марта, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Организаторы протестных акций фермеров в Польше, не добившись выполнения своих условий от властей, пообещали парализовать страну. Об этом 19 марта сообщил новостной портал RMF24.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты фермеров

Как пояснил один из лидеров протестующих Станислав Варна, диалог с правительством премьер-министра страны Дональда Туска не привёл ни к каким ощутимым результатам. Аграрии недовольны политикой в отношении сельскохозяйственного сектора и намерены провести акции протеста по всей Польше.

На 20 марта фермеры запланировали более 580 протестных акций, в которых примут участие до 70 тысяч человек. Начиная с 07:00 и до 19:00 аграрии намерены блокировать дороги в около 500 населенных пунктах Польши. Фермеры наметили протестные акции на автомагистралях и в центрах городов. В Варшаве протестующие планируют заблокировать как минимум десять крупных автомагистралей, в том числе трассу S2.

Ранее ИА Регнум сообщало, что польские фермеры заблокировали на границе с Украиной въезд грузовиков на четырёх направлениях.

Акции протеста фермеров начались в Польше с ноября прошлого года. Участники перекрывают подъезды к КПП, железнодорожным развязкам и автотрассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами.

Протестующие требуют прекращения импорта украинского продовольствия в Евросоюз, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего ЕС.

Правительство Польши приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. Премьер-министр страны Туск уточнил, что не намерен закрывать границу с Украиной. После встречи фермеры решили продолжить протесты, так как договориться не получилось. Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к гражданам 3 марта заявил, что происходящее на польско-украинской границе вышло за пределы морали, и указал на необходимость разрешить ситуацию.