В Польше фермеры пригрозили парализовать всю страну акциями протеста
Варшава, 20 марта, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Организаторы протестных акций фермеров в Польше, не добившись выполнения своих условий от властей, пообещали парализовать страну. Об этом 19 марта сообщил новостной портал RMF24.
Как пояснил один из лидеров протестующих Станислав Варна, диалог с правительством премьер-министра страны Дональда Туска не привёл ни к каким ощутимым результатам. Аграрии недовольны политикой в отношении сельскохозяйственного сектора и намерены провести акции протеста по всей Польше.
На 20 марта фермеры запланировали более 580 протестных акций, в которых примут участие до 70 тысяч человек. Начиная с 07:00 и до 19:00 аграрии намерены блокировать дороги в около 500 населенных пунктах Польши. Фермеры наметили протестные акции на автомагистралях и в центрах городов. В Варшаве протестующие планируют заблокировать как минимум десять крупных автомагистралей, в том числе трассу S2.
Ранее ИА Регнум сообщало, что польские фермеры заблокировали на границе с Украиной въезд грузовиков на четырёх направлениях.
Акции протеста фермеров начались в Польше с ноября прошлого года. Участники перекрывают подъезды к КПП, железнодорожным развязкам и автотрассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами.
Протестующие требуют прекращения импорта украинского продовольствия в Евросоюз, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего ЕС.
Правительство Польши приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. Премьер-министр страны Туск уточнил, что не намерен закрывать границу с Украиной. После встречи фермеры решили продолжить протесты, так как договориться не получилось. Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к гражданам 3 марта заявил, что происходящее на польско-украинской границе вышло за пределы морали, и указал на необходимость разрешить ситуацию.