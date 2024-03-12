Киев, 12 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В Польше фермеры заблокировали на границе с Украиной въезд грузовиков на четырёх направлениях, заявил 12 марта представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко.

ТАСС/EPA/Lech Muszynski

«Сейчас польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Угринов» и «Устилуг», — цитирует его агентство Укринформ.

По его словам, всего на пяти пунктах пропуска образовалась очередь примерно в 1,5 тыс. фур, большинство из них стоит в пункте пропуска «Ягодин». Вместе с тем легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября прошлого года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами.

Протестующие требуют прекращения импорта украинского продовольствия в Евросоюз, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего ЕС.

Позже правительство Польши приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. Премьер-министр страны Дональд Туск уточнил, что не намерен закрывать границу с Украиной.

Но после встречи фермеры решили продолжить протесты, так как ни о чём не получилось договориться. Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к гражданам 3 марта заявил, что происходящее на польско-украинской границе вышло за пределы морали, и указал на необходимость разрешить ситуацию.