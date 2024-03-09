Варшава, 9 марта, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Фермеры после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском решили продолжить протесты, так как ни о чём не получилось договориться, сообщил журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.

«Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало», — процитировали слова агрария «РИА Новости».

Обшаньский также назвал чиновников из окружения Туска некомпетентными. По мнению фермера, премьер не получает нужные отчёты, а в управлении разросся хаос, и Туск неспособен ничего сделать. Лидер протестующих добавил, что на 20 марта запланирована новая масштабная акция, в ходе которой аграрии будут блокировать дороги и города.

Фермеры в Польше протестуют, требуя от властей запретить ввоз в страну дешёвой украинской сельхозпродукции, а также отказаться от внедрения экологической «зелёной» повестки, на которой настаивает руководство Евросоюза. Протесты начались в конце 2023 года, а в этом года аграрии перешли к более активным действиям. 3 марта они заблокировали все пропускные пункты на границе с Украиной, не давая въезжать в Польшу грузовикам.

Кроме того, фермеры стали блокировать дороги и проезды по улицам, перегораживая их тракторами и тюками сена. 6 марта в ходе акции протеста в Варшаве начались стычки с полицией. Протестующие попытались прорваться через к зданию Сейма, но правоохранители не допустили этого. Несколько полицейских пострадали, сотрудники правопорядка задержали десятки активистов.