Таллин, 19 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон не говорил, что собирается отправлять войска на Украину, его слова неверно истолковали из-за путаницы в терминах, которые используют в английском языке, заявила 19 марта порталу ERR премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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«На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе», — сказала она.

По словам Каллас, во время встречи в Париже её участники говорили, что тренировать военнослужащих ВСУ было бы гораздо эффективнее на украинской территории. На встрече также обсуждали, где можно купить боеприпасы, чтобы передать Киеву.

Французская газета Le Monde 14 марта сообщила, что Макрон в феврале говорил о планах отправить войска в Одессу в этом году. По информации издания, он сделал такое заявление во время торжественной церемонии в парижском Пантеоне.

Депутаты эстонского парламента 13 марта во время правительственного часа задали Каллас вопрос, может ли она гарантировать, что не отправит военных на Украину. Премьер заявила, что не будет давать такого обещания, так как ситуация может измениться.

Макрон 27 февраля заявил, что на прошедшей в Париже конференции с лидерами стран ЕС обсуждали возможную отправку войск на Украину. Французский лидер подчеркнул, что участники мероприятия не пришли к общему мнению, но он не исключил такой вариант развития событий. Президент добавил, что Франция сделает всё возможное, чтобы Россия не победила.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 13 марта заявила, что слова Макрона и ряда других политиков о возможной отправке западных войск на Украину свидетельствует о том, что они уже собрались делить эту страну. По её мнению, призывы не дать победить России, нужны им только для маскировки истинных целей.