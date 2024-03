Таллин, 13 марта, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 13 марта, отвечая на вопросы депутатов парламента страны в рамках информационного часа правительства, отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину.

Депутаты, в частности, спрашивали премьер-министра, есть ли у Эстонии планы послать военных на помощь Киеву.

«О вводе наземных войск речи никогда не шло. Никто не говорил об отправке наземных войск. В английском языке это ground troops, troops on the ground или soldiers on the ground — это солдаты в конкретной стране. Более того, разные страны это делают, разные страны присылают солдат, чтобы помочь украинцам с обучением», — сказала Каллас, слова которой приводит «РИА Новости».

Однако парламентарии потребовали от премьера гарантий, что силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия на Украине.

«Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться», — ответила Каллас.

Как передавало ИА Регнум, Каллас ранее неоднократно выступала с русофобскими высказываниями. В частности, в ноябре 2023 года она заявила российским пранкерам, что Россия — «последняя колониальная держава в мире».

12 марта Министерство иностранных дел России опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. В списке присутствует 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, включая государственных деятелей, в том числе Каллас.

В феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов. Заявления Макрона свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила в марте 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.