Париж, 14 марта, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон планировал отправить французские войска в Одессу, пишет 14 марта газета Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации говорится, что это заявление французский лидер сделал 21 февраля на церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста, героя движения Сопротивления Мисака Манушяна.

«В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — приводит его слова издание.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Также он заявлял, что Франция может ввести войска на Украину при приближении ВС РФ к Одессе или Киеву. Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

По данным Le Monde, вопрос отправки французских военных на Украину обсуждается с лета 2023 года.