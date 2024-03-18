Москва, 18 марта, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин побеждает с рекордным для всех президентских выборов результатом в 87,29% голосов избирателей, сообщила 18 марта председатель ЦИК Элла Памфилова.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«75 млн 932 тысяч 111 избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель», — сообщила Памфилова.

Она отметила, что в 2018 году за Путина проголосовали 56 млн 426 тысяч 399 избирателей. Как подчеркнула Памфилова, с избирательных участков не поступало информации о признании голосования недействительным.

Председатель ЦИК также заявила о рекордно высокой явке на выборах президента России, состоявшихся 15–17 марта. Голосование прошло с беспрецедентно высокой явкой в 77,4%. По данным на десять часов утра, в выборах приняли участие 87 113 127 избирателей. ЦИК продолжает обработку протоколов.

На пост президента России также баллотировались Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). По итогам обработки 99,72% протоколов, за Харитонова проголосовали 4,3%, за Слуцкого — 3,21% и за Даванкова — 3,83% избирателей.