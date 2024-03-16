Москва, 16 марта, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России может вызвать посла Великобритании, если попытки вмешиваться в выборы президента РФ не прекратятся. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

AP/TASS

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала она.

Дипломат пояснила, что накануне британское посольство распространило информацию о том, что выборы президента страны в Крыму и на новых территориях России якобы незаконны. Как доказательство она приложила к своему сообщению скриншот с соответствующим текстом из его Telegram-канала.

«Вот ещё один пример слабоумия и отваги. Британское посольство опубликовало пост, в котором заявило, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву», — указала она.

Захарова подчеркнула, что жители Крыма сделали свой выбор десять лет назад в ходе референдума. Также поступило население Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей — в 2022 году.

«О таком ярком проявлении демократии современная Британия может только мечтать. Доверие простых британцев, что к пребывающим у власти консерваторам, что к лейбористам, находится на рекордно низком уровне», — отметила российский дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мария Захарова сообщила, что все граждане России, которые сейчас находятся за рубежом, вне зависимости от их взглядов, имеют возможность проголосовать на выборах президента.

«Люди, которые находятся сейчас за рубежом, имеют российское гражданство, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам. Возможность проголосовать российским гражданам за рубежом дана всем — вне зависимости от их политических взглядов», — рассказала она.

Вместе с тем Захарова отметила, что некоторые государства, в особенности страны Прибалтики, пытаются препятствовать волеизъявлению российских граждан.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, организовывая проверки российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента, власти стран Прибалтики тем самым пытаются запугать людей.