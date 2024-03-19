Белгород, 19 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В результате воздушной атаки на Белгородский район со стороны украинских войск пострадали три мирных жителя, включая 14-летнего подростка. Об этом 19 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Belgorod Region Governor/Global Look Press

«В Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, три человека пострадали», — написал он.

По словам главы региона, в посёлке Разумное осколки попали в частный жилой дом, в результате чего 14-летнему подростку оторвало часть руки, он также получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. Мать мальчика получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей, уточнил Гладков, добавив, что оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Он уточнил, что ещё одна женщина в посёлке находилась на улице во время обстрела, в результате которого получила осколочные ранения руки и ноги.

«Врачи детской областной клинической больницы и городской больницы № 2 оказывают всем троим раненым всю необходимую медицинскую помощь», — отметил губернатор.

Гладков уточнил, что, по предварительной информации, при обстреле Разумного со стороны ВСУ также получили повреждения десять частных жилых домовладений, несколько квартир в пяти многоквартирных домах. Также в зданиях школы и детского сада выбило окна и получили повреждения 13 автомобилей, три из которых сгорели, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта Гладков рассказал, что за неделю в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 16 мирных жителей и ещё 98 пострадали. Он отметил, что в регионе сохраняется достаточно большое напряжение.

Глава Белгородской области 18 марта написал, что в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в посёлке Горьковский погиб один мирный житель. По его словам, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Грайворонский городской округ.

Ранее в этот же день Гладков сообщил, что число погибших при обстреле ВСУ села Никольского выросло до четырёх человек. Вначале сообщалось о двоих погибших и четырёх раненых в результате прямого попадания снаряда украинской армии в частный жилой дом.