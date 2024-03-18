Число жертв обстрела ВСУ села под Белгородом возросло до четырёх человек
Гладков сообщил о четырёх погибших при обстреле ВСУ села под Белгородом
Белгород, 18 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле села Никольского под Белгородом со стороны ВСУ возросло до четырёх. Об этом вечером 18 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень», — написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков сообщил, что удалось спасти маленькую девочку. Сейчас она в реанимации под контролем врачей и под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой, состояние ребёнка стабилизировали. Гладков выразил соболезнования в связи с произошедшим.
Как сообщало ИА Регнум, об атаке ВСУ на Никольское стало известно ранее в тот же день. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырёх раненых, снаряд ВСУ попал прямо в частный жилой дом. На тот момент Гладков уточнил, что ещё трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. Помимо этого в Никольском повреждения получили ещё четыре дома: пострадали окна, кровля, фасад, заборы.
По данным главы Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, с 12 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе 11 человек погибли и 82 получили ранения.