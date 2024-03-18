Белгород, 18 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле села Никольского под Белгородом со стороны ВСУ возросло до четырёх. Об этом вечером 18 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«Погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков сообщил, что удалось спасти маленькую девочку. Сейчас она в реанимации под контролем врачей и под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой, состояние ребёнка стабилизировали. Гладков выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Как сообщало ИА Регнум, об атаке ВСУ на Никольское стало известно ранее в тот же день. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырёх раненых, снаряд ВСУ попал прямо в частный жилой дом. На тот момент Гладков уточнил, что ещё трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. Помимо этого в Никольском повреждения получили ещё четыре дома: пострадали окна, кровля, фасад, заборы.

По данным главы Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, с 12 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе 11 человек погибли и 82 получили ранения.