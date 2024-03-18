Белгород, 18 марта, 2024, 21:19 — ИА Регнум. В результате атаки украинским дроном-камикадзе в посёлке Горьковский в Белгородской области погиб один мирный житель. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал Грайворонский городской округ.

«Есть двое раненых. У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в посёлке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В результате обстрела села Головчино получила ранения женщина. С черепно-мозговой травмой она обратилась за помощью к медикам в Борисовскую больницу. Гладков добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Не обошлось и без разрушений. В Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Также различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домовладений, добавил Гладков. Пять домов получили повреждения в селе Гора-Подол, четыре дома ― в посёлке Горьковском.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта ВСУ атаковали село Никольское. Украинский снаряд попал прямо в частный жилой дом. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырёх раненых. Позднее число жертв возросло до четырёх.

Как уточнил Гладков, теракт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мать, её гражданский супруг и 17-летний сын. Ещё трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. Удалось спасти маленькую девочку. Сейчас она в реанимации под контролем врачей и под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ране 18 марте губернатор региона сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинской армией. По его словам, у женщины осколочное ранение грудной клетки, мужчина получил осколочные ранения руки.