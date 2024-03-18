Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на белгородский посёлок
Гладков: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на белгородский посёлок
Белгород, 18 марта, 2024, 21:19 — ИА Регнум. В результате атаки украинским дроном-камикадзе в посёлке Горьковский в Белгородской области погиб один мирный житель. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал Грайворонский городской округ.
«Есть двое раненых. У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в посёлке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.
Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.
В результате обстрела села Головчино получила ранения женщина. С черепно-мозговой травмой она обратилась за помощью к медикам в Борисовскую больницу. Гладков добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Не обошлось и без разрушений. В Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Также различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домовладений, добавил Гладков. Пять домов получили повреждения в селе Гора-Подол, четыре дома ― в посёлке Горьковском.
Как сообщало ИА Регнум, 18 марта ВСУ атаковали село Никольское. Украинский снаряд попал прямо в частный жилой дом. Изначально сообщалось о двоих погибших и четырёх раненых. Позднее число жертв возросло до четырёх.
Как уточнил Гладков, теракт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мать, её гражданский супруг и 17-летний сын. Ещё трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. Удалось спасти маленькую девочку. Сейчас она в реанимации под контролем врачей и под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой.
Ране 18 марте губернатор региона сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинской армией. По его словам, у женщины осколочное ранение грудной клетки, мужчина получил осколочные ранения руки.