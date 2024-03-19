Белгород, 19 марта, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Из-за обстрелов со стороны украинской армии в Белгородской области за неделю 16 мирных жителей погибли и ещё 98 получили ранения. Об этом 19 марта заявил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия».

Телеграм канал «Настоящий Гладков» t. me/vvgladkov

«Всего у нас за неделю погибло 16 мирных жителей, 98 человек ранено», — привело его слова ТАСС.

Гладков уточнил, что в это число входит девочка, которая только что потеряла руку в результате обстрела со стороны ВСУ. Губернатор добавил, что в регионе продолжает сохраняться достаточно большое напряжение.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Гладков сообщил, что из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ в посёлке Горьковский Белгородской области погиб один мирный житель. Он добавил, что украинская армия обстреляла Грайворонский городской округ.

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области заявил, что число погибших при обстреле ВСУ села Никольского возросло до четырёх человек. Вначале стало известно о двоих погибших и четырёх раненых в результате прямого попадания снаряда украинских войск в частный жилой дом. При этом, по словам Гладкова, удалось спасти маленькую девочку, которую извлекли из-под завалов дома.