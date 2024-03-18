Москва, 18 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции, за последние сутки улучшили позиции на переднем крае фронта, отразив семь атак и контратак украинских войск. Потери ВСУ составили 295 военных, сообщил 18 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отразили семь атак и контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семёновка и Тоненькое Донецкой Народной Республики», — уточнил он.

Конашенков также сообщил, что российские войска за сутки нанесли удары по скоплениям войск и техники четырёх бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка в ДНР. Потери украинской армии также составили две боевые машины пехоты, три бронемашины, девять автомобилей и гаубица FH-70 британского производства.

Ранее 18 марта Минобороны сообщило, что российские бойцы сорвали подвоз боеприпасов и продовольствия к позициям украинской армии под Авдеевкой. Расчёты РСЗО «Ураган» российской армии уничтожили автоколонну ВСУ. При этом они провели удар оперативно и после выполнения задачи покинули позицию, оставаясь незамеченными.

17 марта Конашенков доложил, что российские подразделения на авдеевском направлении в течение суток отразили девять атак украинских штурмовых групп. Потери ВСУ за это время составили до 380 военных. Также украинская сторона потеряла произведённую в США артиллерийскую систему М777, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.