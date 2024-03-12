Москва, 12 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Невельское в ДНР, сообщило 12 марта Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На то же (донецком) направлении ВС РФ в минувшие сутки нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). Потери противника составили до 350 человек, кроме того, ВСУ потеряли два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также 12 марта Конашенков сообщил, что ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение на авдеевском направлении, отразили семь атак и контратак ВСУ на купянском направлении и уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и склад боеприпасов ВСУ.

1 марта Конашенков заявил, что Вооружённые силы России после освобождения Авдеевки освободили в течение недели ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении. Об освобождении Ласточкино Минобороны сообщило 26 февраля, Северного — 27 февраля, Петровского — 28 февраля.