Москва, 1 марта, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России после освобождения Авдеевки освободили на минувшей недели ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении, заявило 1 марта Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2600 человек и более ста единиц техники, в том числе 23 танка (среди которых один Abrams), 45 боевых бронированных машин и 26 орудий полевой артиллерии, сказал официальный представитель Минобороны.

Были нанесены поражения скоплениям живой силы и техники семи бригад ВСУ и двух бригад теробороны противника, добавил Конашенков. Также на данном направлении за неделю были отражены 48 контратак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении Ласточкино Минобороны заявило 26 февраля, Северного — 27 февраля, Петровского — 28 февраля.

1 марта Минобороны также заявило о занятии на минувшей неделе более выгодных рубежей на донецком направлении. Кроме того, было улучшено положение по переднему краю на купянском и южнодонецком направлениях.

В течение недели ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками об объектам ВПК Украины. Все назначенные объекты были уничтожены.

Кроме того, в течение недели в плен ВС РФ сдались 16 военнослужащих ВСУ. Средства ПВО на минувшей недели сбили 639 беспилотников противника, два истребителя, штурмовик и 35 зарядов РСЗО HIMARS.