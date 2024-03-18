Москва, 18 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки войск «Восток» в течение суток заняли более выгодные рубежи на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге 18 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Шахтёрского и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике», — рассказал военный.

В ходе боестолкновений ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.

Помимо этого, за сутки российские войска также заняли более выгодные позиции на донецком направлении и ликвидировали до 380 украинских военных, до 60 — на купянском направлении. До 295 украинских военных ликвидировали на авдеевском направлении, улучшив при этом положение по переднему краю.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день стало известно, что расчёты российских реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили колонну ВСУ, подвозившую боеприпасы подразделениям под Авдеевкой. После получения координат цели две боевые машины РСЗО выдвинулись на позицию и ударили по группе подвоза. После выполнения боевой задачи расчёты немедленно покинули огневую позицию, оставшись незамеченными для украинской армии.