Калгари, Канада, 19 марта, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Калгари Флэймз».

Randy Litzinger/Icon Sportswire Александр Овечкин

Игра состоялась на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и закончилась в пользу гостей со счётом 2:5.

В составе победителей голы забили Дилан Строум (15-я минута), Овечкин (26-я и 30-я, обе в большинстве), Хендрикс Лапьер (35-я) и Том Уилсон (58-я).

У «Флэймз» шайбами отличились Кевин Руни (61-я) и Маккензи Уигар (48-я).

В результате этого в активе российского форварда «Капиталз» стало 843 шайбы за время карьеры в НХЛ, что позволило ему сократить до 51 гола отставание в списке лучших снайперов в истории лиги от Уэйна Гретцки (894).

Эта победа стала для «Вашингтона» третьей подряд, клуб находится на четвёртом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 75 очками, продолжая борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Ванкувер Кэнакс». «Вашингтон Кэпиталз» победил со счётом 2:1.

Российский капитан «Кэпиталз» 14 марта отличился голевым пасом в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Это позволило Овечкину занять чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин 8 марта отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Питтсбург Пингвинз». Этот гол стал для него 840-м в заокеанской карьере.