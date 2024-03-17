Вашингтон, 17 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

AP/TASS Александр Овечкин

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). За «Вашингтон Кэпиталз» отличились Том Уилсон (27-я минута) и российский нападающий Александр Овечкин (28), которому ассистировал Александр Алексеев. У хозяев шайбу забросил Брок Бесер (2).

Таким образом, Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 53 голов.

Как передавало ИА Регнум, ранее канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил, что Овечкин имеет все шансы побить рекорд по числу голов в матчах Национальной хоккейной лиги.

Российский капитан «Кэпиталз» 8 марта отличился шайбой в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Питтсбург Пингвинз». Этот гол стал для него 840-м в карьере в НХЛ.

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев 9 марта заявил, что от Овечкина ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на данный момент снайпера НХЛ. Он уточнил, что рекорды российского нападающего стали хорошим ориентиром для других хоккеистов.