Вашингтон, 14 марта, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Stephanie Scarbrough/AP/TASS Александр Овечкин

В матче против «Эдмонтон Ойлер» 38-летний хоккеист отметился голевой передачей, доведя общее число результативных баллов в карьере в чемпионатах НХЛ до 1534 (840 голов и 694 передачи). Для этого ему потребовалось 1407 матчей.

По этому показателю Овечкин опередил Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах) и вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Рекордсменом Национальной хоккейной лиги по очкам является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков НХЛ российский нападающий уступает только канадскому форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби, занимающему 12-е место рейтинга (1566 очков в 1254 матчах). 13-е место занимает Джо Торнтон (1539 очков в 1714 играх).

Как передавало ИА Регнум, ранее канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил, что Овечкин имеет все шансы побить рекорд по числу голов в матчах Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин сыграл в 60 матчах, в которых забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Всего на его счету 840 голов в НХЛ. Он находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Российский капитан «Кэпиталз» 8 марта отличился шайбой в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Питтсбург Пингвинз». Этот гол стал для него 840-м в карьере в НХЛ.

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев 9 марта заявил, что от Овечкина ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на данный момент снайпера НХЛ. Он уточнил, что рекорды российского нападающего стали хорошим ориентиром для других хоккеистов.