Овечкин сократил отставание от Грецки до 54 голов
Овечкин забил за «Вашингтон» и сократил отставание от Грецки до 54 голов
Питтсбург, США, 8 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 0:6. У гостей свой 840-й гол забил Александр Овечкин.
Российский хоккеист, забив в этой встрече, приблизился в списке лучших снайперов НХЛ к Уэйну Гретцки. Теперь разрыв между ними сократился до 54 голов.
Также у «Вашингтона» отличились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также российский нападающий Иван Мирошниченко.
Для Овечкина гол в матче стал 840-м в карьере в НХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 18 голов и 29 результативных передач.
Как сообщало ИА Регнум, 6 марта российский нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Коламбус Блю Джекетс», что позволило ему занять 51-е место в списке снайперов в истории лиги.
Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.