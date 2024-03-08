Питтсбург, США, 8 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 0:6. У гостей свой 840-й гол забил Александр Овечкин.

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Российский хоккеист, забив в этой встрече, приблизился в списке лучших снайперов НХЛ к Уэйну Гретцки. Теперь разрыв между ними сократился до 54 голов.

Также у «Вашингтона» отличились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также российский нападающий Иван Мирошниченко.

Для Овечкина гол в матче стал 840-м в карьере в НХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 18 голов и 29 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта российский нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Коламбус Блю Джекетс», что позволило ему занять 51-е место в списке снайперов в истории лиги.

Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.