Берлин, 19 марта, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против идеи заморозки конфликта на Украине, которую ранее озвучил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених. Об этом глава ведомства заявил во время визита в Варшаву, сообщило агентство DPA.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Писториус считает, что такой шаг принесёт пользу только России и президенту Владимиру Путину.

«В конце концов, это помогло бы только Путину», ― уверен Писториус.

По его словам, это позиция, которую можно занять, чтобы высказаться за мир. При этом министр подчеркнул, что навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта, может привести к усилению позиций России и продолжению боевых действий.

Ранее Мютцених предложил рассмотреть варианты заморозки конфликта как возможного пути к миру. Представители партии «Зелёных» и Свободной демократической партии резко раскритиковали политика за его слова. Также эти идеи вызвали дискуссии среди европейских политиков и партнёров по НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам об урегулировании украинского кризиса. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на сложившихся реалиях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта на встрече с послами иностранных государств заявил, что планы по мирному урегулированию конфликта на Украине можно реализовать только при условии участия России. По его словам, любые инициативы, не включающие интересы российской стороны, не принесут результата.

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан считает маловероятным урегулирование конфликта на Украине в текущем 2024 году. При этом он видит некоторые надежды на урегулирование конфликта в 2025 году, однако всё зависит от обстоятельств, которые сложатся на тот момент. Также глава внешнеполитического ведомства назвал опасными звучащие в последнее время заявления европейских политиков в пользу эскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 14 февраля опроверг информацию о том, что Россия якобы через посредников предлагала США заморозить конфликт на Украине. Представитель Кремля заявил, что это неправда.

Политик Сара Вагенкнехт, покинувшая немецкую Левую партию и основавшая собственную политсилу, 24 февраля предложила договориться о прекращении огня и заморозке украинского конфликта по всей нынешней линии соприкосновения.