Анкара, 12 марта, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России, заявил 12 марта на встрече с послами иностранных государств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что ранее уже предлагал в том числе и представителям киевского режима провести такой саммит.

«Мы продемонстрировали значительные усилия, чтобы найти пути к миру в российско-украинском конфликте. Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 марта лидер киевского режима Владимир Зеленский на совместной с Эрдоганом пресс-конференции выступил против инициативы президента Турции о проведении мирного саммита по Украине с участием России. Зеленский заявил, что на первом этапе условия мирного соглашения должны обсуждать «цивилизованные страны».

Зеленский, выдвинув на совместной с Эрдоганом пресс-конференции неадекватное по сути требование к России капитулировать, отрабатывает повестку своего основного покровителя — Великобритании, которой мир на Украине не нужен, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. Киев последовательно отказывается от переговоров, СВО будет продолжена, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.