Москва, 14 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 14 февраля опроверг информацию о том, что Россия якобы через посредников предлагала США заморозить конфликт на Украине.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Нет, это не правда», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters, ссылаясь на три российских источника, сообщило 13 февраля, что США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. В материале говорится, что предложение обсуждалось в рамках контактов между посредниками двух стран.

Позднее в Госдепартаменте США заявили в связи с публикацией, что Вашингтон не вёл переговоров с Москвой относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что намерен добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. В этом же интервью глава государства указал на то, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он напомнил, что одна из них — денацификация, то есть запрет националистических движений.

Глава государства также напомнил, что этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Позднее Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине. Журналист отметил, что работа лидеров государств заставляет находить компромиссы, и это и есть то, что называется дипломатией.