Анкара, 19 марта, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине в текущем 2024 году маловероятно, заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Украины

«Мы видим, что в Европе ряд политиков постепенно начинает осознавать риски. Европе больше нас стоит беспокоиться. Но что касается 2024 года, то, если честно, мы не видим основы для решения», — указал турецкий дипломат.

При этом Хакан Фидан отметил, что видит некоторые надежды на урегулирование конфликта в 2025 году, однако всё зависит от обстоятельств, которые сложатся на тот момент. Также глава внешнеполитического ведомства назвал опасными звучащие в последнее время заявления европейских политиков в пользу эскалации. Дипломат обратил внимание на то, что Турция крайне обеспокоена растущим риском эскалации, поскольку Анкара опасается возможного распространения конфликта на регион.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам об урегулировании украинского кризиса. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на сложившихся реалиях.

12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами иностранных государств заявил, что планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России. По его словам, любые инициативы, не включающие интересы российской стороны, не принесут результата.