Москва, 19 марта, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Росрыболовство планирует провести ревизию договоров с недружественными странами. Об этом заявил руководитель ведомства Илья Шестаков, согласившись с предложением денонсации невыгодных для страны международных договоров, прозвучавшим ранее от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Cfoto/Global Look Press

«Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведём», ― сказал Шестаков.

Он добавил, что соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами ведомство проанализирует с Госдумой и Советом Федерации, чтобы определить, есть ли среди них невыгодные. Шестаков пояснил, что документы нужно рассматривать в комплексе, потому что есть обменные соглашения, а есть соглашения, предполагающие денежную компенсацию за право промысла.

Шестаков также уточнил, что вводить запрет на импорт рыбы с Фарерских островов пока не планируется, сообщило РБК.

«Будем смотреть на действия, которые предпринимает фарерская сторона <…> Если фарерцы не будут нагнетать ситуацию, мы хотели бы эти отношения сохранить, но если будут, то, конечно, будем ограничивать [ввоз рыбы в РФ]», ― сказал глава Росрыболовства.

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин 20 января заявил, что Россия не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. По словам дипломата, автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию российских предприятий, в частности введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов России. Как указал дипломат, в ответ на это Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз морепродуктов с островов.

Как сообщало ИА Регнум, правительство одобрило денонсацию соглашения 1956 года с Великобританией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря в январе 2024 года. Соответствующий законопроект подготовили МИД и Минсельхоз. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что такой шаг стал ответом на антироссийские санкции. Обозреватели газеты Daily Mail, комментируя новость, написали, что британцы из-за этого могут остаться без любимого национального блюда фиш-энд-чипс.

Госдума денонсировала соглашение 21 февраля. Договор, заключённый СССР и Великобританией, действовал и после распада Советского Союза. По данным комитета Госдумы по международным делам, только в 2023 году британские рыбаки выловили по соглашению более 500 тыс. тонн рыбы. 11 марта денонсацию соглашения утвердил президент России Владимир Путин.

Депутат Государственной думы Роза Чемерис 21 февраля заявил, что Россия может денонсировать соглашение о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом проливе, которое подписали в 1990 году тогдашние глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Этот документ предусматривает разграничение экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод в Беринговом проливе между российским островом Ратманова и американским островом Крузенштерна. Ни советская, ни российская сторона его не ратифицировали.

Лидер «СРЗП», депутат Госдумы Сергей Миронов в марте 2022 года уже предлагал денонсировать соглашение. Он заявил, что Россия потеряла из-за этого документа 77 тыс. кв. м акватории, а также возможность разрабатывать нефтегазовые месторождения и добывать более 500 тыс. тонн рыбы и краба в год.