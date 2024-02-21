Москва, 21 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Денонсация соглашения с Великобританией о рыболовстве у побережья Кольского полуострова в Баренцевом море стала ответом на антироссийские санкции, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Его выступление 21 февраля опубликовали в Telegram-канале законодательного органа.

Лев Федосеев/ТАСС

«Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют», — сказал он.

Спикер напомнил, что соглашение с Великобританией заключил в 1956 году СССР, когда страной руководил Никита Хрущёв, который также отдал Крым Украинской ССР. Президент Владимир Путин вернул России Крым, а теперь и рыбу, подчеркнул Володин.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 21 февраля денонсировала соглашение с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море. Договор продолжал действовать и после распада СССР, так как Россия является его правопреемницей. По данным думского комитета по международным делам, только в 2023 году британские рыбаки выловили по соглашению более 500 тыс. тонн рыбы.

Правительство одобрило денонсацию соглашения с Британией в январе 2024 года. Соответствующий законопроект подготовили МИД и Минсельхоз. Газета Daily Mail, комментируя новость, заявила, что британцы из-за этого могут остаться без любимого национального блюда фиш-энд-чипс.