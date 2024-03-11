Москва, 11 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 марта утвердил денонсацию соглашения 1956 года с Великобританией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря.

Виталий Аньков/РИА Новости

Президент подписал федеральный закон от 11.03.2024 № 40-ФЗ «О денонсации Соглашения между Правительством СССР и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве».

«Денонсировать Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», — сказано в тексте закона.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума денонсировала указанное соглашение 21 февраля. Договор, заключённый СССР и Великобританией, действовал и после распада Советского Союза. По данным комитета Госдумы по международным делам, только в 2023 году британские рыбаки выловили по соглашению более 500 тыс. тонн рыбы.

Правительство одобрило денонсацию соглашения в январе 2024 года. Соответствующий законопроект подготовили МИД и Минсельхоз. Денонсация соглашения стала ответом на антироссийские санкции, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обозреватели газеты Daily Mail, комментируя новость, написали, что британцы из-за этого могут остаться без любимого национального блюда фиш-энд-чипс.