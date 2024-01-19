Лондон, 19 января, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Британцы рискуют остаться без любимого национального блюда фиш-энд-чипс в том случае, если Россия запретит вылов рыбы в Баренцевом море английскими траулерам. Об этом написала газета Daily Mail.

(сс) Vladislav Bezrukov Треска

По опасениям авторов издания, любимое блюдо британцев может исчезнуть из рациона (рыба с чипсами) из-за «планов Кремля» разорвать десятилетние соглашения, разрешающие судам Великобритании ловить пикшу и треску в морях российской Арктики.

Так, в 2023 году в Баренцевом море выловлено 566 784 тонны трески.

Издание напомнило, что судам было разрешено рыбачить вдоль побережья российского Кольского полуострова в Баренцевом море и к востоку от мыса Канин Нос почти 70 лет и даже в разгар холодной войны.

«Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», — выразили опасения авторы DM, отметив, что правительство РФ в ответ на санкции Лондона, поддержало законопроект по которому Россия выйдет из соглашения 1956 года и запретит Британии добывать свои «почитаемые запасы трески и пикши».

Как сообщало ИА Регнум, правительство РФ одобрило закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Соглашение между СССР и Великобританией было подписано 25 мая 1956 года в Москве. Документ предоставлял право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Соглашение заключалось сроком на пять лет, его продлевали до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его.

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