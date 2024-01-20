Москва, 20 января, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Россия не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Виталий Аньков/РИА Новости

По словам дипломата, автономный регион Дании в последнее время взял курс на дискриминацию российских предприятий, в частности введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов России.

Как указал дипломат, в ответ на это Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз морепродуктов с островов.

«Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились», — приводит «РИА Новости» слова посла, который подчеркнул, что сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться лишь на основе взаимной выгоды.

От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения, добавил он.

«Российская сторона не пойдёт на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков», — заявил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Западе распространяются утверждения о том, что соглашение между Россией и Фарерскими островами якобы угрожает Дании. Эти фейки направлены на разрушение отношений между Москвой и датской автономией, они являются частью западной кампании против РФ.

Она напомнила, что основой многолетнего взаимодействия России с Фарерскими островами является соглашение от 1977 года. Документ был заключен между правительством СССР с одной стороны и правительством Дании и местными властями Фарерских островов — с другой. В соответствии с соглашением ежегодно осуществляется распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах, при этом учитываются интересы обеих сторон, добавила Захарова.

Указанное соглашение ежегодно пересматривают, ранее его продлили, несмотря на возражения со стороны ЕС и Дании и призыв бывшего главы министерства иностранных дел Фарерских островов Ениса ав Рана прекратить любое сотрудничество с Россией.