Москва, 21 февраля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Россия может денонсировать соглашение о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом проливе, которое подписали в 1990 году тогдашние глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер, заявила депутат Государственной думы Роза Чемерис 21 февраля на заседании. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

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Она ответила на вопрос, соглашение с какой недружественной страной нужно денонсировать после того, как денонсировали соглашение с Великобританией о рыболовстве.

«Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу», — сказала Чемерис.

Соглашение Шеварднадзе — Бейкера предусматривает разграничение экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод в Беринговом проливе между российским островом Ратманова и американским островом Крузенштерна. Ни советская, ни российская сторона его не ратифицировали.

Лидер «СРЗП», депутат Госдумы Сергей Миронов в марте 2022 года уже предлагал денонсировать соглашение. Он заявил, что Россия потеряла из-за этого документа 77 тыс. квадратных километров акватории, а также возможность разрабатывать нефтегазовые месторождения и добывать более 500 тыс. тонн рыбы и краба в год.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о вылове рыбы британскими моряками у побережья Кольского полуострова в Баренцевом море. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал это ответом на антироссийские санкции.