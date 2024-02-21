Москва, 21 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Государственная дума денонсировала соглашение о рыболовстве, заключённое между правительствами СССР и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 25 мая 1956 года. Такое решение парламентарии приняли на пленарном заседании 21 февраля, сообщили в Госдуме.

Сергей Красноухов/РИА Новости

Согласно документу, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определённых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

«Поскольку Россия является правопреемницей СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза», ― пояснили в законодательном органе.

Необходимость денонсации документа в нижней палате парламента объяснили тем, что в марте 2022 года Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

«Соглашение было заключено 68 лет назад, в 1956 году. Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. А что получила наша страна?» — отметил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как уточнила член комитета по международным делам Роза Чемерис, только в прошлом году в соответствии с этим соглашением британская сторона выловила более 500 тысяч тонн рыбы.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о расторжении подписанного в советское время соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море правительство России внесло в Госдуму 20 января.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что соглашение не предусматривает предоставления России аналогичных выгод. В правительстве напомнили, что Великобритания в марте 2022 года прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, поэтому денонсация соглашения не приведет к серьёзным экономическим последствиям для России.

Президент России Владимир Путин подписал 13 июня закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в Керчи 24 декабря 2003 года. В пояснительной записке говорилось, что после вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат исключительно России, а Украина утратила в их отношении статус прибрежного государства.