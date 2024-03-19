Москва, 19 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Количество иностранных наблюдателей за выборами президента Российской Федерации из стран Южной Америки, Африки, Индии и Китая в очередной раз показало важность построения многополярного мира и необходимость БРИКС. Об этом во вторник, 19 марта, заявил в беседе с «РИА Новости» французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д’Артаньян.

Иван Шилов ИА Регнум Путин БРИКС

«Важно отметить, что там (на выборах президента России. — Прим. ред.) были наблюдатели со всего мира — из Южной Африки, Америки, Индии, Китая. Я считаю… что это выборы показывают нам важность построения многополярного мира и необходимость в таких объединениях, как, например, БРИКС», — указал собеседник агентства.

Ранее д’Артаньян, впервые приехавший в Донецкую Народную Республику качестве международного наблюдателя, приглашённого Общественной палатой России, заявил о хорошей организации выборов президента России. При этом он отметил, что не заметил на избирательных участках каких-либо проблем и не получал жалоб от избирателей или наблюдателей.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента РФ впервые проводились в трёхдневном формате. Они прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов, победу на выборах одержал Владимир Путин, заручившийся поддержкой 87,28% избирателей. По данным ЦИК России, за него свои голоса отдали примерно 76 миллионов граждан. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты продемонстрировали высочайший уровень поддержки Путина среди жителей России.