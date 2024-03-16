Донецк, 16 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Выборы президента России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке. Такое мнение высказал французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который в качестве международного наблюдателя приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Я думаю, выборы хорошо организованы, точно так же, как это проходит во Франции. Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где вы можете выбрать своего кандидата», — рассказал он «РИА Новости».

Д`Артаньян уточнил, что не заметил на участках каких-либо проблем и не получал жалоб от избирателей или наблюдателей.

«Никаких проблем. Я бы сказал, если бы заметил что-то. Я избирался 40 лет, был членом Европарламента (ЕП) и французского Сената. Так что я знаю, что такое выборы», — заверил он.

Агентство поясняет, что французский политик происходит из того же дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетёров шевалье д`Артаньян, ставший героем романов Александра Дюма — старшего. В материале говорится, что современному д`Артаньяну исполнился 81 год. За свою политическую карьеру он был мэром города Марсана, затем депутатом ЕП (1989–1993) и Сената Франции (1998–2015). Также, по данным СМИ, д`Артаньян — член французской Радикальной партии. В ДНР он приехал впервые в качестве международного наблюдателя по приглашению Общественной палаты России. Политик уже успел посетить участки в ряде городов на юге ДНР, следует из текста.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта, в первый день трёхдневного голосования на выборах президента, иностранные наблюдатели на участках в Москве отметили, что голосование организовано на высоком уровне.

Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Сергей Аниховский рассказал, что выборы проходят в спокойной рабочей обстановке.

Наблюдатель от Киргизии Алишер Эрбаев отметил, что, поскольку он представляет ОДКБ — военно-политическую организацию, то хотел понаблюдать, как выполняют свой гражданский долг военнослужащие Вооружённых сил России (ВС РФ). Никаких нарушений не наблюдается, сказал он.

На выборах президента РФ на участках в новых регионах страны работает целый ряд экспертов и наблюдателей из Соединённых Штатов, стран Европы, Африки, Латинской Америки. На участке в Геническе в Херсонской области в качестве международного эксперта присутствует немецкий режиссёр Вильгельм Домке-Шульц, автор фильма «Remember Odessa» о трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году. Он рассказал корреспонденту ИА Регнум, что приехал своими глазами увидеть, как живёт регион сейчас.