Белгород, 18 марта, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородом и Белгородским районом восемь воздушных целей. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлёте к городу», — указал глава региона.

Как уточнил Гладков, по предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены остекление одного из зданий учреждения здравоохранения, кровля на территории двух промышленных помещений и легковой автомобиль в Белгороде.

Кроме того, в Белгородском районе повреждения получила линия электропередачи, в результате чего часть жителей Разумного и Крутого Лога остались без света. Вячеслав Гладков добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 марта Министерство обороны России проинформировало об уничтожении над территорией Белгородской области десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Позднее в оборонном ведомстве сообщили о пресечении очередной попытки украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России. В Минобороны уточнили, что ВСУ вели огонь с применением РСЗО RM-70 Vampire, «Ольха» и «Град».

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села Никольского под Белгородом со стороны ВСУ погибли четыре человека. До этого сообщалось о ещё четырёх пострадавших.