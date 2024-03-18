Воронеж, 18 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Около 18:50 мск российские силы противовоздушной обороны не допустили атаки украинской армии с применением беспилотников самолётного типа. Об этом 18 марта сообщили в Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — проинформировало ведомство.

Как сообщало ИА Регнум ранее в тот же день, руководство Воронежской области ввело в регионе режим опасности атаки беспилотников. Как заявил губернатор области Александр Гусев, российские средства ПВО находятся в режиме готовности. Днём ранее он также сообщал о введении аналогичного режима опасности и объявил об его отмене на следующее утро. О каких-либо последствиях возможных атак не сообщалось. 13 марта Гусев сообщал, что российские средства ПВО за сутки уничтожили более 40 украинских беспилотников.

Ранее 18 марта в Минобороны заявляли об уничтожении трёх украинских беспилотников над Белгородской областью. По данным ведомства, украинская сторона предприняла попытку атаки около 17:10 мск. Днём ранее в Белгородской области трижды действовал режим ракетной опасности, российские силы ПВО перехватили девять реактивных снарядов Vampire и три РСЗО «Ураган» ВСУ. Однако в результате попадания украинского снаряда в жилой дом в Белгороде погибла девочка-подросток.