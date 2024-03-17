Белгород, 17 марта, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 17 марта обстреляли Белгород и Белгородский район, погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилёта снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», — написал он.

Губернатор рассказал о разговоре с отцом погибшей девушки. По словам Гладкова, он находится в шоковом состоянии и тоже пострадал: у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

«По разрушениям в городе Белгороде. Возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах трёх МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей», — также информировал он.

Кроме того, в Белгородской районе разрушения выявлены в посёлке Разумное, где в двух частных домовладениях осколками повреждена кровля. В посёлке Дубовом в одном частном домовладении повреждена теплица.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные усилили обстрелы российский регионов на фоне выборов президента России. Киевский режим в ночь на 17 марта снова попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников российские регионы. Власти Брянской, Калужской и Белгородской областей подтвердили нападения со стороны ВСУ.

Утром 17 марта Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью были перехвачены девять реактивных снарядов РСЗО Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган». Также с помощью дрона-камикадзе атаке ВСУ подверглась движущаяся по дороге фура на участке трассы между посёлком Октябрьским и селом Ясные Зори Белгородского района. Принадлежащий зерновой компании грузовик получил повреждения. Водитель фуры не пострадал, уточнял Гладков.

Из-за продолжающихся обстрелов занятия в школах Белгородской области 18 и 19 марта отменили. Это касается и колледжей. Также решается вопрос о работе дежурных групп в детских садах. Кроме того, 17 и 18 марта будут закрыты торговые центры в Белгороде и Белгородском районе, объявил губернатор.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.