Воронеж, 13 марта, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Более 40 воздушных целей обнаружили и уничтожили в Воронежской области за последние сутки дежурные средства ПВО и системы РЭБ. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил 13 марта в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гусев проинформировал об уничтожении более чем 30 украинских беспилотников на территории области в течение ночи. В Бутурлиновском районе, сообщил он, в результате падения дрона повреждён частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа — кровля магазина.

По данным Минобороны, ночью и утром 13 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников, направленных на территорию России для совершения террористических атак. В Белгородской области уничтожено 11 беспилотников, в Брянской — восемь, в Воронежской — 29, в Курской — восемь, в Ленинградской и Рязанской областях — по одному.