Белгород, 18 марта, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили вечером 18 марта в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области», — проинформировало ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, в течение дня 17 марта в Белгородской области трижды действовал режим ракетной опасности. В тот же день российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов Vampire и три — РСЗО «Ураган» ВСУ. Однако в результате попадания украинского снаряда в жилой дом в Белгороде погибла девочка-подросток. Её отца госпитализировали с травмой головы.

Утром следующего дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в региональном центре и в Белгородском районе начал действовать режим ракетной опасности. К настоящему моменту ракетную опасность отменили. Минобороны в тот же день сообщило об уничтожении 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.