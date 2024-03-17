Москва, 17 марта, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Девять реактивных снарядов РСЗО Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» перехвачены в небе над Белгородской областью, сообщила 17 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности. Сирены запустили около 08:00 и выключили примерно через час.

Накануне, 16 марта, Минобороны сообщило о перехвате над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire около 17:00 мск. Утром того же дня было перехвачено восемь снарядов.

Обломки сбитых украинских снарядов попали на территорию промышленного предприятия, возникло возгорание. Один из сотрудников предприятия получил баротравму, его доставили в больницу, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела утром 16 марта в Белгороде погибли два человека, ещё трое пострадали. Погибшие — водитель грузовика, в который попал украинский снаряд, и женщина, которая кормила собак в гаражном кооперативе.