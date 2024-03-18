Эль-Кувейт, 18 марта, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах 18 марта направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, поздравив с победой на выборах. Об этом сообщило государственное агентство эмирата KUNA.

Global Look Press Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

«Его высочество эмир пожелал президенту крепкого здоровья и успехов, а также дальнейшего прогресса в отношениях между странами», — сообщило издание.

Также 18 марта российскому лидеру позвонили, чтобы поздравить с победой на выборах президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они указали на высокую явку в ходе голосования и отметили, что жители России поддержали политический курс, проводимый Путиным.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 18 марта сообщила, что в голосовании приняли участие 87 113 127 избирателей, из которых 75 932 111 проголосовали за Путина, что стало рекордным показателем.

Кроме того, по предварительным данным, действующий президент побеждает на выборах с рекордным результатом в сравнении со всеми выборами президента, проходившими в России. После обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов — 4,3%, Владислав Даванков — 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,21%.

Памфилова сообщила, что ЦИК объявит официальные итоги выборов 21 марта. Она отметила, что нужно получить документы со всех регионов России.