Москва, 18 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила 18 марта, что в ходе выборов президента России не выявлено жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией.

Сергей Фадеичев/ТАСС Председатель ЦИК России Элла Памфилова во время заседания ЦИК РФ по предварительным результатам выборов президента России

«У нас ни одной жалобы нет до сих пор, которую бы необходимо было рассматривать на заседании Центральной избирательной комиссии», — сообщила она на брифинге в ЦИК.

При этом с избирательных участков по решению судов удалили лишь двух наблюдателей в двух регионах из общего числа 400 тыс. работавших, добавила Памфилова.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта, на пост баллотировались четыре зарегистрированные Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. По итогам обработки 99,72% протоколов Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее в тот же день сообщила, что за рубежом в голосовании приняли участие более 372 тыс. человек, что, по её словам, беспрецедентно. В Вооружённых силах России явка на выборах составила 99,8%, в голосовании приняли участие проходящие службу по контракту и призыву, гражданские работники армии и участники специальной военной операции.

Как заявила Памфилова, явка на выборах президента в 2024 году составила 77,4% и стала рекордной в новейшей истории страны. По её данным, по состоянию на 10:00 мск в выборах приняли участие в общей сложности 87 113 127 избирателей. Позднее она также сообщила, что Путин побеждает с рекордным для всех президентских выборов в России результатом в 87,29% голосов избирателей.