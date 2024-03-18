Памфилова заявила, что требующих разбора в ЦИК жалоб на выборах не выявлено
Москва, 18 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила 18 марта, что в ходе выборов президента России не выявлено жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией.
«У нас ни одной жалобы нет до сих пор, которую бы необходимо было рассматривать на заседании Центральной избирательной комиссии», — сообщила она на брифинге в ЦИК.
При этом с избирательных участков по решению судов удалили лишь двух наблюдателей в двух регионах из общего числа 400 тыс. работавших, добавила Памфилова.
Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта, на пост баллотировались четыре зарегистрированные Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. По итогам обработки 99,72% протоколов Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.
Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее в тот же день сообщила, что за рубежом в голосовании приняли участие более 372 тыс. человек, что, по её словам, беспрецедентно. В Вооружённых силах России явка на выборах составила 99,8%, в голосовании приняли участие проходящие службу по контракту и призыву, гражданские работники армии и участники специальной военной операции.
Как заявила Памфилова, явка на выборах президента в 2024 году составила 77,4% и стала рекордной в новейшей истории страны. По её данным, по состоянию на 10:00 мск в выборах приняли участие в общей сложности 87 113 127 избирателей. Позднее она также сообщила, что Путин побеждает с рекордным для всех президентских выборов в России результатом в 87,29% голосов избирателей.