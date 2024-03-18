Москва, 18 марта, 2024, 12:52 — ИА Регнум. «Газпром» сам не заинтересован в продлении контракта по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу, который истекает 31 декабря 2024 года. И главную угрозу экспорту российского газа в Европу представляют в большей степени европейские интересы США. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков, комментируя информацию о том, что украинские власти подтвердили намерение отказаться от продления долгосрочного контракта по транзиту российского газа в ЕС.

Петр Ковалев/ТАСС

Часто раздаются заявления с украинской стороны от лиц, которые никакого отношения не имеют ни к транзиту природного газа, ни к газовой сфере вообще, указал эксперт. Такие, как украинский министр энергетики Герман Галущенко, высказываются осторожнее.

Но ведь и «Газпром» не собирается продлевать действующий контракт по транзиту, уточнил Юшков. Нынешний контракт, по его словам, России невыгоден и по сути был навязан «Газпрому» в 2019 году.

«Там, например, есть условие — качай или плати, которое действует ежесуточно. «Газпром» обязан прокачать через Украину 109,5 млн кубометров газа, и если он сегодня этого не сделал, он всё равно должен заплатить за транзит так, будто он их прокачал. Даже на завтра не может перенести», — рассказал эксперт.

Предыдущий контракт, который действовал в 2009–2019 годах, был гораздо комфортнее, отметил Юшков. Так, у «Газпрома» была возможность переносить объёмы, которые не удалось прокачать по транзитным маршрутам, на следующий квартал. Это было удобно, потому что, например, в зимний период страны Европы потребляют больше газа, летом — меньше.

«Украина первая нарушила условия контракта, прекратив в 2022-м транзит по южному маршруту через газоизмерительную станцию Сохрановка. По контракту, «Газпром» имеет право выбора маршрута доставки. И в ответ на это нарушение он заявил, что технически не может перенести те объёмы, которые шли через Сохрановку, на северный маршрут, через газоизмерительную станцию Суджа. Поэтому будет оплачивать только фактические объёмы прокачки», — разъяснил эксперт.

Но главное, как заметил Юшков, в том, что «Газпром» на самом деле может прокачивать газ по транзиту без долгосрочного контракта. Ведь с 2020 года Украина перешла регулирование прокачки в Европу на основании законодательства Евросоюза.

«Теперь Украина обязана проводить аукционы, на которых разыгрывают право на прокачку газа на сутки вперёд, на месяц, квартал и так далее. Но участвовать в этих конкурсах, кроме «Газпрома», некому, потому что желающих прокачивать через Украину нет. Опять же, в законодательстве России об экспорте газа сказано прямо — трубопроводный газ экспортируется собственником газотранспортной системы, то есть «Газпромом». И когда Украина проводила аукцион, «Газпром», когда ему нужно было прокачать больше 109,5 миллионов кубов, приходил на аукцион, выигрывал его и брал нужную ему квоту на прокачку. И сейчас, если не будет контракта, Украина обязана проводить аукционы. «Газпром» на них будет приходить и осуществлять транзит», — рассказал ведущий аналитик ФНЭБ.

Единственный действительно серьёзный риск для российской компании в этой ситуации — это внешнеполитический фактор, точнее — влияние США, которые уже много лет агрессивно лоббируют в Европе свои энергетические интересы. Под давлением Соединённых Штатов киевский режим вполне может вообще остановить транзит, допустил эксперт.

«Американцам российский газ в Европе не нужен ни по какому маршруту. Раз они пошли на взрывы «Северных потоков», то, естественно, будут давить на Украину», — резюмировал Юшков.

Действующий киевский режим не намерен продлевать контракт на транзит природного газа с российским «Газпромом», истекающий 31 декабря 2024 года. Об этом заявил в телевизионном эфире украинский министр энергетики Герман Галущенко. Также он подтвердил, что не планируется заключение дополнительных соглашений по транзиту.

Министр сослался на проведённый в 2023 году стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ страны. Результаты, по его словам, показали, что система якобы сможет работать без транзита газа, и уточнил, что Украина сейчас активно «наращивает внутреннюю газодобычу».

Ранее украинский министр энергетики утверждал, что власти в Киеве планируют поставлять в страны Евросоюза водород, используя для этого существующую газопроводную инфраструктуру. Производить водород на Украине, по его словам, можно будет на территориях, ставших непригодными для сельского хозяйства в ходе боевых действий.

А глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа признал готовность Украины продолжать транзит природного газа из России в Европу до 2027 года. При этом он уточнил, что основные потребители российского газа — Австрия и Словакия — взяли на себя обязательство полностью прекратить его импорт.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил в феврале, что Москва не зависит от европейских покупателей газа, и посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российского газа. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.

Контракт на транзит природного газа между Россией и Украиной был заключён в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Транзитные объёмы получают страны Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.