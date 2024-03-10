Украина, 10 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Киевский режим намерен поставлять водород в страны Евросоюза и использовать для этого существующую украинскую газопроводную структуру, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью, опубликованном 10 марта австрийской газетой Kurier.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 млн тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 млн тонн», — заявил он.

Галущенко допустил, что на Украине водород можно будет производить на территориях, ставших непригодными для сельского хозяйства в ходе боевых действий. Он назвал самым главным вопрос, как в будущем используют украинскую газотранспортную систему.

Газета Politico 1 марта сообщила, что Еврокомиссия назвала самым худшим сценарием прекращение транзита газа через украинскую территорию в страны ЕС к концу 2024 года. В этом случае ряду государств придётся увеличить затраты на закупку этого топлива, используя альтернативные пути. По прогнозу, больше всего пострадают Австрия, Венгрия и Словакия.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что у Украины нет будущего. Он подчеркнул, что в стране не осталось ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, ничего.