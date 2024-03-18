Белгород, 18 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. С 12 марта в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 и получили ранения 82 человека, заявил 18 марта министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании правительства.

Павел Колядин/ТАСС

«Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли», — сказал Иконников.

В больнице находятся 40 пострадавших: 23 человека в горбольице №2 в Белгороде, ещё 17 — в областной. Ещё одного взрослого и двоих детей госпитализировали сегодня утром, уточнил министр.

Он добавил, что из всех пострадавших состояние девяти врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белгорода Валентин Демидов 18 марта заявил, что сегодня утром в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, раненого госпитализировали.

По данным Минообороны России, утром 18 марта ВСУ атаковали регион, применив реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire. Российские силы ПВО уничтожили десять ракет.

В результате атак ВСУ на Белгород 17 марта погиб один мирный житель, ранения получили ещё 11 человек.