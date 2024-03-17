Москва, 18 марта, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Владимир Путин 17 марта прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, где поблагодарил волонтёров за работу в ходе предвыборной кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Спасибо вам большое, ребята», — сказал им Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина были направлены на все организованные на территории страны участки для голосования, заявила юрист штаба Альбина Гаджиева. Она отметила, что работники штаба были готовы реагировать на проблемы любыми доступными способами.

По итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России лидирует самовыдвиженец Владимир Путин. Согласно информации ЦИК РФ, он набрал 87,26% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,18% голосов, строчкой ниже расположился Владислав Даванков («Новые люди») с 3,99% голосов. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получил 3,12% голосов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не помнит таких активных выборов в стране. Она отметила, что особенностью нынешней кампании стала максимально расширенная линейка избирателей, которым трудно было реализовать своё избирательное право.

Президентские выборы в 2024 году проходили три дня: 15, 16 и 17 марта.