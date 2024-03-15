Москва, 15 марта, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина направлены на все организованные на территории страны участки для голосования. Об этом сообщила юрист штаба Альбина Гаджиева.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы направили везде точное количество. По закону кандидат направляет до трех наблюдателей на каждый избирательный участок», — передаёт слова Гаджиевой ТАСС.

По её словам, штаб на данный момент получает позитивную обратную связь, но работники штаба также готовы реагировать на проблемы любыми доступными способами.

Как передавало ИА Регнум, координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Снежана Имашева заявила, что подготовка к выборам президента России соответствует избирательному законодательству РФ и международным стандартам.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Россию в качестве наблюдателей на выборы президента приедет до тысячи наблюдателей из 95 стран.

Наблюдать за выборами президента будут более 50 некоммерческих организаций (НКО) совместно с Общественной палатой России. Среди них ― «Российский союз молодежи», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Комитет семей воинов Отечества», «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация юристов России и другие.

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй возглавит делегацию наблюдателей КНР на выборах президента России.

15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.